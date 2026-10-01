Chronique économique

Selon une récente étude d'un chercheur de l'Université Columbia publiée par le Brookings Institution, les investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis pourraient atteindre 3,6 % du PIB par an d'ici 2032.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point à ce sujet, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
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