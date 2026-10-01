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Chronique économique

Centres de données en IA: vers des investissements historiques aux États-Unis

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2026 17:34

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Centres de données en IA: vers des investissements historiques aux États-Unis
À vos intérêts / Cogeco Média

Selon une récente étude d'un chercheur de l'Université Columbia publiée par le Brookings Institution, les investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis pourraient atteindre 3,6 % du PIB par an d'ici 2032. 

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point à ce sujet, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

Autres sujets abordés

  • La fermeture des marchés boursiers et la remontée du pétrole à plus de 103 $ le baril;
  • Les prévisions de Capital Economics pour les hausse taux de la Banque du Canada d'ici fin 2027.

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