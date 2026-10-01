Patrick Charbonneau est le chef des placements chez Investissements PSP, un fonds de pension basé à Montréal gérant plus de 320 milliards de dollars pour la fonction publique fédérale, l’armée et la GRC.

PSP investit dans plusieurs aéroports internationaux (Athènes, Düsseldorf, Hambourg, Aberdeen, Glasgow, Southampton, San Juan) et se distingue par une équipe spécialisée en gestion aéroportuaire.

Écoutez Patrick Charbonneau en compagnie de Gino Chouinard et de la chroniqueuse économique Michèle Boisvert.

Patrick Charbonneau explique que l’objectif est de diversifier les placements à long terme, d’augmenter la croissance des aéroports et d’assurer des rendements stables, tout en gérant aussi le Fonds de croissance du Canada (15 milliards $).