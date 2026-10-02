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Récentes nouveautés musicales

Drake, Noah Kahan et Mara Tremblay: les sorties de la semaine

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 06:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Drake, Noah Kahan et Mara Tremblay: les sorties de la semaine
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Chaque vendredi, les nouveautés musicales déferlent et la cuvée de cette semaine s'avère particulièrement éclectique.

Il y a du nouveau matériel de Drake, avec sa version Deluxe de Habibti FOMO.

Le phénomène folk américain Noah Kahan sort sa chanson Draw You Out, extraite de l'album accompagnant le film, tandis que son nouvel album complet sera disponible le 13 novembre.

Côté québécois, Mara Tremblay dévoile Les yeux couleur bois, un extrait extrait d'un projet familial touchant, tandis que Dumas propose Marathon 2, un nouvel album instrumental taillé sur mesure pour la course. 

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, vendredi à Lagacé le matin

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