Récentes nouveautés musicales

Chaque vendredi, les nouveautés musicales déferlent et la cuvée de cette semaine s'avère particulièrement éclectique.

Il y a du nouveau matériel de Drake, avec sa version Deluxe de Habibti FOMO.

Le phénomène folk américain Noah Kahan sort sa chanson Draw You Out, extraite de l'album accompagnant le film, tandis que son nouvel album complet sera disponible le 13 novembre.

Côté québécois, Mara Tremblay dévoile Les yeux couleur bois, un extrait extrait d'un projet familial touchant, tandis que Dumas propose Marathon 2, un nouvel album instrumental taillé sur mesure pour la course.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, vendredi à Lagacé le matin.