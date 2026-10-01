Boulangerie autrichienne

L’Académie de la transformation numérique (Université Laval) révéle que 93 % des internautes québécois utilisent les réseaux sociaux, mais que le temps moyen quotidien a chuté de 3h41 - en 2025 - à 2h21.

Écoutez le patrouilleur du web Philippe Lacroix commenter l'étude de l'Académie de la transformation numérique sur les habitudes des internautes.

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