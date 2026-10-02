L'Oktoberfest, cette grande tradition provenant de l'Allemagne durant laquelle la bière est à l'honneur, existe depuis maintenant 216 ans.

Sylvain Bouchard, sommelier en bière, présente les bières les plus populaires qui sont servis directement à Munich durant les festivités.

Dans la province, plusieurs événements sont organisés pour célébrer cette tradition allemande au cours des prochains jours, notamment à Sherbrooke, Pontiac et sur l'île de Montréal au Marché Jean-Talon.

Écoutez Sylvain Bouchard, sommelier en bière, discuter de l'Oktoberfest, vendredi, au micro de Gino Chouinard.