Étude québécoise

Une étude menée auprès de 4500 Québécois impliqués dans le hockey révèle une insatisfaction envers Hockey Québec, la Fédération et la LHJMQ, avec seulement 11 % de satisfaction.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville parler de cette étude jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Statistique cruciale: pas moins de 71 % des jeunes (12-17 ans) jugent que la victoire est trop valorisée.

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