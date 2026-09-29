Des rabais à portée de main

Comment économiser sur ses achats quotidiens et son panier d'épicerie?

Il existe des applications mobiles et Web pour vous aider.

Le chroniqueur en finances personnelles Marc-André Sabourin présente deux outils pratiques pour vous aider à maximiser vos économies.

Écoutez les suggestions du chroniqueur économie et finances personnelles Marc-André Sabourin, mardi, à L'instinct Marie-Eve.

Les outils en question