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Des rabais à portée de main

Des applis pour économiser sur ses achats et son épicerie

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 29 septembre 2026 11:52

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marc-André Sabourin
Marc-André Sabourin
Des applis pour économiser sur ses achats et son épicerie
Marc-André Sabourin / Cogeco Média

Comment économiser sur ses achats quotidiens et son panier d'épicerie? 

Il existe des applications mobiles et Web pour vous aider.

Le chroniqueur en finances personnelles Marc-André Sabourin présente deux outils pratiques pour vous aider à maximiser vos économies.

Écoutez les suggestions du chroniqueur économie et finances personnelles Marc-André Sabourin, mardi, à L'instinct Marie-Eve.

Les outils en question

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