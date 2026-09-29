Des rabais à portée de main

Comment économiser sur ses achats quotidiens et son panier d'épicerie?
Il existe des applications mobiles et Web pour vous aider.
Le chroniqueur en finances personnelles Marc-André Sabourin présente deux outils pratiques pour vous aider à maximiser vos économies.
Écoutez les suggestions du chroniqueur économie et finances personnelles Marc-André Sabourin, mardi, à L'instinct Marie-Eve.
Les outils en question
- Une nouvelle appli québécoise gratuite qui permet des ajustements de prix chez Costco: priceguard.ca
- Des applications pour faire l'épicerie à bas prix: petite-liste.com et glouton.app