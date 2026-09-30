Le Canadien vaut 3,8 milliards $ US

Le Canadien de Montréal vaut désormais 3,8 milliards $ américains selon le média spécialisé Sportico, soit une hausse de 15% par rapport à l’année dernière. En dollars canadiens, ce montant équivaut à 5,4 milliards $.
Écoutez Éric Brunelle, directeur du Pôle Sports HEC et expert en management du sport, en compagnie de Mario Langlois.
Le Tricolore a connu la meilleure hausse du trio de tête, derrière les Rangers et les Maple Leafs.
«Ça ne m'étonne pas du tout. C'est une tendance lourde depuis 15, 20 ans, où on voit la valeur des franchises sportives de manière générale, tous sports confondus, avoir un accroissement phénoménal. C'est un marché dans lequel il y a seulement 32 franchises de la LNH, une trentaine en NBA, ainsi de suite, ce qui fait que c'est un produit rare, qui a qui prend de la valeur énormément.»
Si les revenus à Montréal ont grimpé de 9%, la moyenne de la LNH se trouve plutôt à 4,4%. Ce chiffre devrait bondir cette saison avec la nouvelle entente entre la LNH et Sportsnet pour les droits de diffusion au Canada.