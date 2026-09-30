Le Canadien vaut 3,8 milliards $ US

Le Canadien de Montréal vaut désormais 3,8 milliards $ américains selon le média spécialisé Sportico, soit une hausse de 15% par rapport à l’année dernière. En dollars canadiens, ce montant équivaut à 5,4 milliards $.

Écoutez Éric Brunelle, directeur du Pôle Sports HEC et expert en management du sport, en compagnie de Mario Langlois.

Le Tricolore a connu la meilleure hausse du trio de tête, derrière les Rangers et les Maple Leafs.