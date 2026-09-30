Un but à son premier match

Pour Antoine Roussel, qui faisait partie de l'équipe de diffusion de TVA Sports, mardi, à Toronto, a aimé plusieurs choses dans le jeu collectif des Canadiens de Montréal.
Écoutez Antoine Roussel commenter la première victoire de la saison des Canadiens de Montréal, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon Roussel, le trio de Josh Anderson, Zachary Bolduc et Kirby Dach avait l'air d'un troisième trio plutôt que d'un quatrième.
Et il a bien aimé ce qu'il a vu de Bolduc.
«J'ai l'impression que Bolduc va avoir, peut-être, un moment d'épiphanie, puis qu'il va se rendre compte que finalement, jouer avec ces gars-là, ça va être bénéfique pour lui. (...) J'espère qu'on va avoir un Zachary qui va exploser cette saison, parce qu'il y a plus de contrôle. Maintenant, c'est de jouer, puis d'avoir du succès avec l'équipe. Et hier soir, c'est ça qu'on a vu.»
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