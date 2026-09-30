Qu'en est-il de la situation à Cuba?

Il y a des crises qui font les manchettes tous les jours… et d’autres qui finissent presque par disparaître de notre radar. C’est le cas avec la crise à Cuba.

Pourtant, la situation continue de se détériorer.

Écoutez à ce sujet François Audet, directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal, fondateur-directeur général de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires et professeur titulaire à l’UQAM.

François Audet décrit la crise humanitaire à Cuba marquée par des pénuries de nourriture, médicaments, carburant, et pannes d'électricité.