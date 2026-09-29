La valeur financière du Canadien de Montréal franchit un nouveau sommet selon les plus récentes données publiées par Sportico.

La franchise est désormais évaluée à 3,8 milliards de dollars américains, se classant au troisième rang de la Ligue nationale de hockey.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jérémie Rainville, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;