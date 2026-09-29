La valeur financière du Canadien de Montréal franchit un nouveau sommet selon les plus récentes données publiées par Sportico.
La franchise est désormais évaluée à 3,8 milliards de dollars américains, se classant au troisième rang de la Ligue nationale de hockey.
Écoutez le chroniqueur sportif, Jérémie Rainville, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
- Le match Canadiens-Maple Leafs;
- L'enquête visant Manchester City;
- La demande de Hockey Québec visant à limiter la consommation d'alcool dans les estrades des arénas lors des matchs de mineurs;
- Thomas Chabot devient le premier capitaine québécois de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa.