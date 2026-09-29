La nouvelle édition de la campagne «C’est à NOUS !», menée par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada, vise à faire rayonner la culture québécoise et canadienne.

Cette année, l'humoriste Arnaud Soly en est le porte-parole, accompagné de plusieurs créateurs de contenu populaires sur les réseaux sociaux.

Écoutez Arnaud Soly faire le point mardi après-midi à l'émission de Gino Chouinard.

Face à la forte présence du contenu étranger sur les plateformes numériques, l'humoriste souligne l'importance de rapprocher les jeunes de la culture d'ici.