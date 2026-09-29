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Hockey Québec veut mieux encadrer

Alcool dans les arénas: «Parfois, on fait des bêtises et ça arrive trop souvent»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 16:15

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Alcool dans les arénas: «Parfois, on fait des bêtises et ça arrive trop souvent»
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Alors que près de 200 permis d'alcool sont détenus par des arénas accueillant des jeunes, des voix s'élèvent pour réclamer un encadrement plus strict afin d'éviter les dérapages lors des matchs de hockey mineur.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jérémie Rainville, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • L'état de préparation du Canadien de Montréal en vue de son premier match de la saison contre les Maple Leafs de Toronto;
  • Séries d'après-saison de la MLB;
  • Thomas Chabot devient le capitaine des Sénateurs d'Ottawa.

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