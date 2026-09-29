Hockey Québec veut mieux encadrer

Alors que près de 200 permis d'alcool sont détenus par des arénas accueillant des jeunes, des voix s'élèvent pour réclamer un encadrement plus strict afin d'éviter les dérapages lors des matchs de hockey mineur.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jérémie Rainville, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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