L'action de Meta a connu une forte hausse en bourse dans le dernier mois, portée par l'engouement autour de Muse, son nouvel assistant d'intelligence artificielle.

Présenté comme un agent capable d'accomplir des tâches concrètes pour les utilisateurs, l'outil promet de faciliter le quotidien.

Toutefois, l'expérience sur le terrain révèle que la technologie se heurte encore à de nombreuses limites pratiques.

Écoutez le compte rendu du chroniqueur économique Alexandre Leblond, qui a testé le produit, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

En passant en revue ses tentatives d'utiliser l'assistant pour effectuer des achats ou des réservations, le chroniqueur constate que le système peine à mener à bien ses missions sans intervention humaine.