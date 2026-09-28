Nouveau livre pour la légende de la boxe.

La crème de la boxe s'est rassemblée en l'honneur de Russ Anber qui lance un nouveau livre.

Célébrant également son entrée du célèbre au Temple de la renommée de la boxe, la soirée a réuni une pléiade de figures marquantes de la boxe québécoise, de Jean Pascal à Yvon Michel en passant par Éric Lucas.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa, lundi, au micro de Mario Langlois.

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