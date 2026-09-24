Pourquoi ça coûte si cher... Vivre en résidences pour aînés (RPA)?

Écoutez Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés, expliquer le tout, jeudi à La commission.

Il souligne d'abord une crise appréhendée de la main-d'œuvre.

Sur la question des coûts pour les résidents, le PDG rappelle que les tarifs moyens au Québec (environ 2 400 $ à 2 500 $ par mois) demeurent nettement inférieurs à ceux observés ailleurs au Canada.

Enfin, il défend l'inclusion de certains services de base comme le ménage dans les baux, soutenant qu'ils agissent comme un filet de sécurité essentiel pour détecter la perte d'autonomie chez les résidents.