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Pourquoi ça coûte si cher?

Le prix élevé de vivre en RPA: pénurie de préposés et réglementation en cause

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Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2026 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le prix élevé de vivre en RPA: pénurie de préposés et réglementation en cause
Pourquoi ça coûte si cher? / Adobe Stock

Pourquoi ça coûte si cher... Vivre en résidences pour aînés (RPA)?

Écoutez Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés, expliquer le tout, jeudi à La commission

Il souligne d'abord une crise appréhendée de la main-d'œuvre.

Sur la question des coûts pour les résidents, le PDG rappelle que les tarifs moyens au Québec (environ 2 400 $ à 2 500 $ par mois) demeurent nettement inférieurs à ceux observés ailleurs au Canada.

Enfin, il défend l'inclusion de certains services de base comme le ménage dans les baux, soutenant qu'ils agissent comme un filet de sécurité essentiel pour détecter la perte d'autonomie chez les résidents.

«Le gouvernement a créé le manque d'abordabilité et la cessation de construction à cause des mesures qu'ils ont mises en place.»

Marc Fortin

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