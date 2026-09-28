Élections de mi-mandat

Une récente offensive publicitaire de Donald Trump, financé par le gouvernement américain, fait sourciller.

Diffusée sur les chaînes de télévision américaines durant les matchs de la NFL, une publicité à caractère partisane affiche la mention : « Payé par le gouvernement américain ».

Deux lois fédérales interdisent pourtant l'usage de l'argent de l'État et le recours aux employés gouvernementaux pour faire ce type de publicité.

Écoutez l'analyse de l'expert en politique américaine, Guillaume Lavoie, lundi, au micro de Gino Chouinard.