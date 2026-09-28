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Élections de mi-mandat

Des publicités de Donald Trump financées par l'État américain

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 septembre 2026 17:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Des publicités de Donald Trump financées par l'État américain
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Une récente offensive publicitaire de Donald Trump, financé par le gouvernement américain, fait sourciller.

Diffusée sur les chaînes de télévision américaines durant les matchs de la NFL, une publicité à caractère partisane affiche la mention : « Payé par le gouvernement américain ».

Deux lois fédérales interdisent pourtant l'usage de l'argent de l'État et le recours aux employés gouvernementaux pour faire ce type de publicité.

Écoutez l'analyse de l'expert en politique américaine, Guillaume Lavoie, lundi, au micro de Gino Chouinard.

«Il manque de gens au Congrès américain, entre autres, pour dire : c'est assez, là.»

Guillaume Lavoie

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