Les électeurs québécois se trouvant à l'extérieur de leur circonscription lors de la période électorale disposent d'une solution peu connue pour exercer leur droit de vote.

En effet, il est possible de voter dans n'importe quel bureau de directeur du scrutin à travers les 127 circonscriptions de la province, une mesure particulièrement pratique pour les travailleurs sur la route, les chasseurs ou les vacanciers.

Écoutez Julie St-Arnaud-Drolet, porte-parole d’Élections Québec, partager les détails, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.