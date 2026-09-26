Possible ingérence américaine dans les élections

Le gouvernement fédéral canadien a mis au courant Québec de la possibilité d'une ingérence américaine au sein de la campagne électorale provinciale. Le but de cette opération serait de favoriser l'élection d'un gouvernement souverainiste.

Pour le chroniqueur Frédéric Bérard, il n'est aucunement surprenant que Washington cherche à suivre le scrutin de près, dans la mesure où un affaiblissement ou une dislocation de la fédération canadienne servirait les intérêts stratégiques des États-Unis.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard présenter son analyse de la situation, samedi matin, à l'émission de Denis Lévesque.