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Possible ingérence américaine dans les élections

Potentiel référendum au Québec et en Alberta: «Il y a comme un deux pour un»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 septembre 2026 09:29

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Potentiel référendum au Québec et en Alberta: «Il y a comme un deux pour un»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral canadien a mis au courant Québec de la possibilité d'une ingérence américaine au sein de la campagne électorale provinciale. Le but de cette opération serait de favoriser l'élection d'un gouvernement souverainiste. 

Pour le chroniqueur Frédéric Bérard, il n'est aucunement surprenant que Washington cherche à suivre le scrutin de près, dans la mesure où un affaiblissement ou une dislocation de la fédération canadienne servirait les intérêts stratégiques des États-Unis. 

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard présenter son analyse de la situation, samedi matin, à l'émission de Denis Lévesque.

«Est-ce qu'il est ridicule et absurde de penser que Trump et compagnie a un intérêt dans la campagne actuelle? Moi, je pense qu'évidemment, géopolitiquement parlant, ils sont obligés de s'y intéresser. C’est un peu la même affaire que pour le référendum albertain. Dans l'optique où Trump est sérieux dans sa volonté de faire main basse sur le Canada, il y a comme un deux pour un, avec deux référendums qui pourraient être victorieux.»

Frédéric Bérard

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