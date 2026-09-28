Patinage de vitesse

Après une saison intense culminant aux Jeux olympiques de Milan, le patineur de vitesse courte piste William Dandjinou a fait un choix audacieux: faire un pas de recul et ne pas défendre son Globe de cristal cet hiver.

Cette saison plus calme s'inscrit dans son plan stratégique pour se réinventer, perfectionner sa technique et bâtir l'équilibre qui le mènera jusqu'à son rêve de devenir champion olympique.

Écoutez son entretient, lundi, au micro de Gino Chouinard.