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Chronique économique

Les marchés boursiers s'enfoncent dans le rouge

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 septembre 2026 18:09

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Les marchés boursiers s'enfoncent dans le rouge
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Les marchés boursiers ouvrent dans le rouge en raison des tensions géopolitiques mondiales et du rejet par les États-Unis d'ouvrir le détroit d'Ormuz.

Cette situation entraîne simultanément une hausse des taux obligataires et du prix du pétrole, pesant lourdement sur différents secteurs économiques importants.

Écoutez l'analyse de Michèle Boisvert lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Quand on voit comme ça des taux obligataires qui montent, le prix du pétrole qui continue à monter, c'est évident que ça n'aide pas les gens qui ont de la difficulté à arriver.»

Michèle Boisvert

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