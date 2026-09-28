Chronique économique

Les marchés boursiers ouvrent dans le rouge en raison des tensions géopolitiques mondiales et du rejet par les États-Unis d'ouvrir le détroit d'Ormuz.

Cette situation entraîne simultanément une hausse des taux obligataires et du prix du pétrole, pesant lourdement sur différents secteurs économiques importants.

Écoutez l'analyse de Michèle Boisvert lundi, à l'émission Le Québec maintenant.