Au lendemain de la récente cérémonie des MTV Video Music Awards (VMA), la chroniqueuse Catherine Beauchamp se penche sur l'impact commercial majeur que peut avoir cet événement sur l'industrie musicale.

Alors que des artistes comme Taylor Swift et Bruno Mars voient leurs chiffres monter en flèche, d'autres personnalités pourtant récompensées ne connaissent pas le même succès immédiat.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp faire un retour sur les VMA, lundi, au micro Gino Chouinard.