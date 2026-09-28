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MTV Video Music Awards

Qui sont les réels gagnants des grands galas musicaux?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 septembre 2026 17:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Qui sont les réels gagnants des grands galas musicaux?
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Au lendemain de la récente cérémonie des MTV Video Music Awards (VMA), la chroniqueuse Catherine Beauchamp se penche sur l'impact commercial majeur que peut avoir cet événement sur l'industrie musicale.

Alors que des artistes comme Taylor Swift et Bruno Mars voient leurs chiffres monter en flèche, d'autres personnalités pourtant récompensées ne connaissent pas le même succès immédiat.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp faire un retour sur les VMA, lundi, au micro Gino Chouinard.

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