Phénomène web

La sortie en salles du film Primetime, qui est inspiré de l'émission «To catch a predator» animée par Chris Hansern, fait réagir sur les réseaux sociaux.

L'émission, qui a diffusé sa dernière saison en 2007, mettait en scène l'animateur piégeant de présumés pédophiles. D'autres individus ont suivi son exemple et diffusent un contenu similaire sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Philippe Lacroix parler du phénomène entourant la sortie du film, lundi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant.