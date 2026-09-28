L'édito de Nathalie Normandeau

Nathalie Normandeau commente la tentative de «spin médiatique» fait par l'équipe de la CAQ, qui, selon elle, a été le coup de grâce pour la formation politique.

Gino et Nathalie discutent aussi des performances des différents partis lors de cette campagne électorale. Avec sept jours restants avant le jour du scrutin, il semble clair que la première ministre sortante ne remportera pas ces élections.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau analyser la campagne électorale, lundi après-midi, au micro de Gino Chouinard.