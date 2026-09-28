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L'édito de Nathalie Normandeau

«On a assisté à la chute en direct de la CAQ et de sa cheffe»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 septembre 2026 16:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On a assisté à la chute en direct de la CAQ et de sa cheffe»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Nathalie Normandeau commente la tentative de «spin médiatique» fait par l'équipe de la CAQ, qui, selon elle, a été le coup de grâce pour la formation politique.

Gino et Nathalie discutent aussi des performances des différents partis lors de cette campagne électorale. Avec sept jours restants avant le jour du scrutin, il semble clair que la première ministre sortante ne remportera pas ces élections.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau analyser la campagne électorale, lundi après-midi, au micro de Gino Chouinard.

«De vendredi à hier, on a assisté à la chute en direct de la CAQ et de sa cheffe. [...] On constate que madame Fréchette a misé sur le mauvais joueur en choisissant une campagne plus longue que plus courte. Il y a une semaine de trop dans cette campagne-ci.»

Nathalie Normandeau

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