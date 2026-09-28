La saison de la LNH reprend

Les Canadiens de Montréal amorceront leur saison face aux Leafs de Toronto mardi soir sans Oliver Kapanen, qui s’est blessé au bas du corps.

De son côté, Florian Xhekaj a évité la relégation avec le Rocket de Laval pour le plus grand plaisir des partisans du Bleu-Blanc-Rouge.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point à la veille du lancement de la saison des Canadiens de Montréal, lundi, avec Gino Chouinard.

Autres sujets abordés