Chronique américaine

Le président chinois Xi Jinping est en visite à Washington et il a été accueilli en grande pompe par Donald Trump.

Les deux dirigeants devraient aborder des sujets importants, mais épineux, comme la situation de Taïwan et le développement de l’intelligence artificielle.

Cette visite revêt une importance particulière puisqu’il s’agit de la première visite d’un président chinois aux États-Unis depuis 2015.

Sur une note plus légère... Sauriez-vous deviner avec quel genre de repas Xi Jinping est reçu?

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur la visite du président chinois à la Maison-Blanche, jeudi, au micro de Gino Chouinard.