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Il débutera la saison avec Montréal

Camp d’entraînement: «Le grand gagnant, c’est Florian Xhekaj»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 septembre 2026 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Camp d’entraînement: «Le grand gagnant, c’est Florian Xhekaj»
Florian Xhekaj a sorti les poings pendant les matchs de pré-saison. / La Presse Canadienne

Le camp d’entraînement des Canadiens de Montréal est officiellement terminé. Les derniers joueurs ont été retranchés vers le club-école de Laval. 

Parmi les choses à retenir de ce camp: les succès de Florian Xhekaj. Le frère de Arber a connu une excellente pré-saison, lui permettant de se tailler une place au sein de la formation. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur le début de saison à venir du CH au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

Le premier match de la saison 2026-2027 sera disputé mardi soir contre les Maple Leafs de Toronto.

Autres sujets abordés

  • Fin de saison pour les Blue Jays de Toronto et les déboires de Vladimir Guerrero Jr.;
  • Un sixième titre en carrière pour Leylah Annie Fernandez.

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