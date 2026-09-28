Il débutera la saison avec Montréal

Le camp d’entraînement des Canadiens de Montréal est officiellement terminé. Les derniers joueurs ont été retranchés vers le club-école de Laval.

Parmi les choses à retenir de ce camp: les succès de Florian Xhekaj. Le frère de Arber a connu une excellente pré-saison, lui permettant de se tailler une place au sein de la formation.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur le début de saison à venir du CH au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Le premier match de la saison 2026-2027 sera disputé mardi soir contre les Maple Leafs de Toronto.

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