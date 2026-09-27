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Inspiré de l'exemple de Franz Kafka

Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 27 septembre 2026 09:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Face aux dernières volontés exprimées par une personne décédée, la question du respect absolu des souhaits individuels se heurte parfois à la recherche du plus grand bien pour la collectivité ou les proches survivants.

Ce dilemme a fait réfléchir le chroniqueur Frédéric Bérard, qui s'est rappelé l'histoire du célèbre écrivain Franz Kafka : celui-ci avait demandé à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits après sa mort. La requête n'a finalement pas été respectée, au profit de la publication d'œuvres devenues majeures pour la littérature mondiale.

Écoutez l'avocat et chroniqueur faire le point dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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