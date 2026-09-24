Deux évènements sont survenus

Pas un, mais bien deux évènements liés au terrorisme sont survenus jeudi au Québec.

La GRC a notamment déjoué un projet d’attentat terroriste d’un résident de Québec âgé de 24 ans.

Louay Angoud aurait planifié d’empoisonner des citoyens canadiens. L’homme de Québec aurait communiqué avec des membres du groupe terroriste État islamique et recueilli des informations pour fabriquer une arme chimique.

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, analyser le tout au micro de Gino Chouinard, jeudi.