Deux évènements sont survenus

Pas un, mais bien deux évènements liés au terrorisme sont survenus jeudi au Québec.
La GRC a notamment déjoué un projet d’attentat terroriste d’un résident de Québec âgé de 24 ans.
Louay Angoud aurait planifié d’empoisonner des citoyens canadiens. L’homme de Québec aurait communiqué avec des membres du groupe terroriste État islamique et recueilli des informations pour fabriquer une arme chimique.
Écoutez Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, analyser le tout au micro de Gino Chouinard, jeudi.
«De plus en plus, on va voir que les gens qui veulent s’affilier à des activités terroristes se retrouvent un peu partout dans le monde. Le Québec n’est pas à l’abri. C’est la mentalité qui va prévaloir un peu partout. Les individus se radicalisent souvent par eux-mêmes.»
L’autre évènement concerne un groupe terroriste en ligne, le 764, qui est un réseau qui cible les enfants et qui les pousse à commettre des atrocités. Un des leaders du groupe pourrait se trouver au Québec, selon le Journal de Montréal.