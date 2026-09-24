 Aller au contenu
Des patinages intensifs en entraînement

Camp des Canadiens: Martin St-Louis impose sa discipline

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 16:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Martin McGuire
Martin McGuire
Camp des Canadiens: Martin St-Louis impose sa discipline
Martin McGuire / Cogeco Média

Comment se portent le camp d'entraînement des Canadiens, à une semaine du début de la saison?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du Tricolore sur les ondes de Cogeco Média, jeudi au micro de Jérémie Rainville et Gino Chouinard. 

Il aborde l'absence d'Ivan Demidov à l'entraînement, avant d'expliquer comment Martin St-Louis a puni les joueurs avec des patinages intensifs après une mauvaise exécution.

La situation de Kirby Dach est aussi discutée: le joueur affirme être conscient des défis mentaux et vouloir éviter de baisser les bras.

Enfin, il souligne l'intégration prometteuse de Chris Kreider dans l'équipe. 

«Là, c'est la deuxième fois qu'il [Demidov] manque un entraînement. Puis je pense que dans toute sa saison recrue, il a jamais manqué deux entraînements.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

Nouvelle émission: «Les samedis de Tony» au 98.5 cet automne
Les amateurs de sports
Nouvelle émission: «Les samedis de Tony» au 98.5 cet automne
0:00
11:06
Florian Xhekaj et David Reinbacher pourraient-ils brouiller les cartes?
Les amateurs de sports
Florian Xhekaj et David Reinbacher pourraient-ils brouiller les cartes?
0:00
16:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C’est mon rythme au lieu de celui de la ville» -Valérie Plante
Rattrapage
Un an après avoir quitté la politique
«C’est mon rythme au lieu de celui de la ville» -Valérie Plante
6e édition de la Coupe Charles-Bruneau à Montréal
Rattrapage
Cancers pédiatriques
6e édition de la Coupe Charles-Bruneau à Montréal
Les taux hypothécaires sur 30 ans dépassent 7 % aux États-Unis
Rattrapage
Journée difficile sur les marchés boursiers
Les taux hypothécaires sur 30 ans dépassent 7 % aux États-Unis
Xi Jinping à la Maison-Blanche: des sujets épineux abordés
Rattrapage
Chronique américaine
Xi Jinping à la Maison-Blanche: des sujets épineux abordés
Les valeurs traditionnels gagnent en popularité auprès de la génération Z
Rattrapage
Saviez-vous ça?
Les valeurs traditionnels gagnent en popularité auprès de la génération Z
Vladimir Guerrero Jr.: «La planète baseball se tourne contre lui»
Rattrapage
En raison de son important contrat
Vladimir Guerrero Jr.: «La planète baseball se tourne contre lui»
Thélyson Orélien: Éditions du Boréal suspendent les activités promotionnelles
Rattrapage
Livre C’était ça ou mourir
Thélyson Orélien: Éditions du Boréal suspendent les activités promotionnelles
Montée du terrorisme: «Le Québec n’est pas à l’abri»
Rattrapage
Deux évènements sont survenus
Montée du terrorisme: «Le Québec n’est pas à l’abri»
Moins d’entrevues au PQ: «On veut éviter une pelure de banane»
Rattrapage
Mot d’ordre envoyé aux candidats
Moins d’entrevues au PQ: «On veut éviter une pelure de banane»
Youtubeur violent: «Il se diffuse en direct de manière assez compulsive»
Rattrapage
Un militant d'extrême droite britannique
Youtubeur violent: «Il se diffuse en direct de manière assez compulsive»
Maintenant que les débats sont terminés: «C’est l’heure de faire sortir le vote»
Rattrapage
Les électeurs aux urnes
Maintenant que les débats sont terminés: «C’est l’heure de faire sortir le vote»
«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée
Rattrapage
Dans La Belle et la bête, été 2027
«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée
GLP-1 et «fast-food»: «Les entreprises n’ont pas le choix d’ajuster leur offre»
Rattrapage
Changement majeur du menu de McDonald's
GLP-1 et «fast-food»: «Les entreprises n’ont pas le choix d’ajuster leur offre»
Fabien Cloutier parle de son livre Automne et ses projets télé
Rattrapage
Grande entrevue
Fabien Cloutier parle de son livre Automne et ses projets télé