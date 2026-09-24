Des patinages intensifs en entraînement

Comment se portent le camp d'entraînement des Canadiens, à une semaine du début de la saison?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du Tricolore sur les ondes de Cogeco Média, jeudi au micro de Jérémie Rainville et Gino Chouinard.

Il aborde l'absence d'Ivan Demidov à l'entraînement, avant d'expliquer comment Martin St-Louis a puni les joueurs avec des patinages intensifs après une mauvaise exécution.

La situation de Kirby Dach est aussi discutée: le joueur affirme être conscient des défis mentaux et vouloir éviter de baisser les bras.

Enfin, il souligne l'intégration prometteuse de Chris Kreider dans l'équipe.