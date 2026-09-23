Grande entrevue

Dans son quatrième livre intitulé Automne, le dernier de la série Territoires, l'auteur et comédien Fabien Cloutier plonge dans les couleurs et le terroir associés à cette saison.

Il aborde également des projets télé, notamment Antigang, dont la diffusion de la deuxième saison a débuté au début du mois, et le film Villeneuve: l'ascension d'une légende qui sortira en novembre et dans lequel il incarne un rôle.

Écoutez l'auteur et comédien Fabien Cloutier aborder ces différents projets, mercredi, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.