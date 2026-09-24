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Saviez-vous ça?

Les valeurs traditionnels gagnent en popularité auprès de la génération Z

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 17:14

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les valeurs traditionnels gagnent en popularité auprès de la génération Z
Catherine Brisson / Cogeco Média

Saviez-vous que les valeurs conservatrices gagnent en popularité auprès de la génération Z?

Dans cette chronique, Catherine Brisson parle de l’application Upward qui cible les célibataires chrétiens, mais aussi ceux qui sont à la recherche d’une relation traditionnelle. 

Selon l’entreprise Match, qui détient l’application, 72 % des membres de la génération Z veulent se marier et environ un célibataire américain sur quatre adhère fortement aux valeurs traditionnelles de la famille, la foi et la communauté. 

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson parler des jeunes de la génération Z qui se tournent vers les idées conservatrices au micro de Gino Chouinard. 

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