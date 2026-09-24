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Dans La Belle et la bête, été 2027

«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 15:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'acteur Jason Roy Léveillée a été annoncé dans la distribution de la nouvelle comédie musicale québécoise La Belle et la Bête, où il tiendra le rôle de la Bête aux côtés d'Audrey-Louise Beauséjour dans le rôle de Belle.

Ce spectacle à grand déploiement, présenté en français, réunira 25 artistes et 11 musiciens sur scène.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi au Québec maintenant

Pour le comédien, polyvalent et passionné par la scène ainsi que la danse, il s'agit d'un retour aux comédies musicales dix ans après Grease.

La production prendra l'affiche à l'été 2027 à Montréal puis à Québec.

«La danse pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer [...] j'ai toujours trouvé ça beau.»

Jason Roy Léveillée

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