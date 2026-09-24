En raison de son important contrat

Le joueur vedette des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., connaît une saison difficile sur le plan offensif. Il n’a réussi cette année que 9 coups de circuit, contre 23 l’an passé et 30 l’année devant.

Il a avoué que l’important contrat qu’il a signé lui trotte dans la tête et ses propos font réagir.

Écoutez Jérémie Rainville, chroniqueur sportif, parler des difficultés du joueur des Blue Jays sur le terrain au Québec maintenant.

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