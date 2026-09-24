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En raison de son important contrat

Vladimir Guerrero Jr.: «La planète baseball se tourne contre lui»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 17:12

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Vladimir Guerrero Jr.: «La planète baseball se tourne contre lui»
Le joueur des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. / La Presse Canadienne

Le joueur vedette des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., connaît une saison difficile sur le plan offensif. Il n’a réussi cette année que 9 coups de circuit, contre 23 l’an passé et 30 l’année devant. 

Il a avoué que l’important contrat qu’il a signé lui trotte dans la tête et ses propos font réagir. 

Écoutez Jérémie Rainville, chroniqueur sportif, parler des difficultés du joueur des Blue Jays sur le terrain au Québec maintenant

Autre sujet abordé

  • L’entraîneur-chef Martin St-Louis a accordé une entrevue à l’animateur Patrick Lagacé. 

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