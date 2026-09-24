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Mot d’ordre envoyé aux candidats

Moins d’entrevues au PQ: «On veut éviter une pelure de banane»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 16:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Moins d’entrevues au PQ: «On veut éviter une pelure de banane»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Maintenant que les débats sont terminés, les différentes formations politiques entament la dernière étape avant la date du 5 octobre, jour où les Québécois seront appelés aux urnes. 

Le Devoir dévoile jeudi que le Parti québécois a lancé un appel à la prudence médiatique à ses candidats, les invitant à limiter les entrevues et à privilégier le porte-à-porte. 

Écoutez l’analyse politique de Nathalie Normandeau, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant

«On dit que tout ça n’a rien à voir avec la polémique entourant le candidat qui a inventé une histoire [pendant un débat]. [...] Il faut savoir lire entre les lignes, du côté du PQ, on veut des candidats très disciplinés, le moins possible dans les médias pour éviter qu’il y ait du dérapage, une pelure de banane.»

Nathalie Normandeau

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