Mot d’ordre envoyé aux candidats

Maintenant que les débats sont terminés, les différentes formations politiques entament la dernière étape avant la date du 5 octobre, jour où les Québécois seront appelés aux urnes.
Le Devoir dévoile jeudi que le Parti québécois a lancé un appel à la prudence médiatique à ses candidats, les invitant à limiter les entrevues et à privilégier le porte-à-porte.
Écoutez l’analyse politique de Nathalie Normandeau, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.
«On dit que tout ça n’a rien à voir avec la polémique entourant le candidat qui a inventé une histoire [pendant un débat]. [...] Il faut savoir lire entre les lignes, du côté du PQ, on veut des candidats très disciplinés, le moins possible dans les médias pour éviter qu’il y ait du dérapage, une pelure de banane.»