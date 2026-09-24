Mot d’ordre envoyé aux candidats

Maintenant que les débats sont terminés, les différentes formations politiques entament la dernière étape avant la date du 5 octobre, jour où les Québécois seront appelés aux urnes.

Le Devoir dévoile jeudi que le Parti québécois a lancé un appel à la prudence médiatique à ses candidats, les invitant à limiter les entrevues et à privilégier le porte-à-porte.

Écoutez l’analyse politique de Nathalie Normandeau, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.