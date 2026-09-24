Livre C’était ça ou mourir

L’affaire Thélyson Orélien, cette auteur québécois accusé de plagiat et d’avoir utilisé l’intelligence artificielle, continue de faire réagir.

Les Éditions du Boréal, où son livre à succès «C’était ça ou mourir» est publié, ont indiqué jeudi après-midi ne pas être en mesure de se prononcer sur les allégations.

Les activités promotionnelles entourant l’auteur ont toutefois été suspendues.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, faire le point sur cette saga, au micro de Gino Chouinard, jeudi.

Elle présente également le film Stunt Driver de Michael Dowse et partage notamment les commentaires de l’acteur Jay Baruchel.