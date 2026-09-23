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Chronique américaine

Médias bannis à la Maison-Blanche: décision imminente du juge

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2026 17:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Médias bannis à la Maison-Blanche: décision imminente du juge
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Trois grands médias américains étaient de passage en cour, mercredi après-midi, face à un représentant du département de la Justice, pour traiter du retrait de leur carte de presse qui leur permettait de couvrir les actions du président à la Maison-Blanche.

Le département de la Justice a invoqué des raisons de sécurité nationale pour justifier cette mesure devant le tribunal. Le juge a souligné qu'il prendrait une décision relative à ce litige dès que possible.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur la situation mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Autre sujet abordé 

  • La réponse du président iranien aux menaces de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'ONU.

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