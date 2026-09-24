Un militant d'extrême droite britannique

Dans la Manche, le militant d'extrême droite britannique Daniel Thomas (alias Dany Tomo) a provoqué l'indignation en se filmant en direct sur YouTube en train de percer au couteau un canot pneumatique de migrants.

Bien que les migrants aient déjà été évacués vers un autre navire, un sauveteur se trouvait encore à bord de l'embarcation lorsqu'il a agi.

Malgré le danger, la vidéo a dépassé les 200 000 visionnements sur la plateforme.

L'homme a finalement été arrêté par la police britannique, un événement qu'il a également diffusé en direct sur ses réseaux sociaux.

Écoutez Philippe Lacroix donner tous les détails, lors de sa chronique réseaux sociaux et culture pop, au Québec maintenant.