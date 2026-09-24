 Aller au contenu
McDonald's: changement majeur de menu

GLP-1 et «fast-food»: «Les entreprises n’ont pas le choix d’ajuster leur offre»

par 98.5

0:00
7:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2026 15:28

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
GLP-1 et «fast-food»: «Les entreprises n’ont pas le choix d’ajuster leur offre»
McDonald's a annoncé, lors d'une rencontre avec les investisseurs, un changement majeur de menu pour répondre aux besoins des 30 millions d'Américains utilisant des médicaments GLP-1. / Adobe Stock

Face à la popularité croissante des médicaments coupe-faim de type GLP-1 (Ozempic, Wegovy), la restauration rapide subit un virage important.

Avec des millions de consommateurs réduisant leurs dépenses de restaurants et leurs achats impulsifs, des géants comme McDonald's ajustent leur offre en intégrant de plus petites portions et des repas plus riches en protéines ou en fibres.

Cette tendance touche l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, confrontée à des pertes potentielles de plusieurs milliards.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, en discuter avec Gino Chouinard, jeudi au Québec maintenant. 

Ensuite, Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, prend la parole pour discuter des bienfaits et des effets secondaires des médicaments utilisant la molécule GLP-1. 

Vous aimerez aussi

«Le virtuel a désumanisé la rencontre» -Janie Lamontagne
Lagacé le matin
«Le virtuel a désumanisé la rencontre» -Janie Lamontagne
0:00
13:25
Une invasion américaine au Canada? «Très peu probable, mais à très haut risque»
Lagacé le matin
Une invasion américaine au Canada? «Très peu probable, mais à très haut risque»
0:00
5:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée
Rattrapage
Dans La Belle et la bête, été 2027
«Ça va être un beau défi que d'incarner la Bête» -Jason Roy Léveillée
Fabien Cloutier parle de son livre Automne et ses projets télé
Rattrapage
Grande entrevue
Fabien Cloutier parle de son livre Automne et ses projets télé
Divergences politiques: comment gérer les conflits familiaux?
Rattrapage
À l'approche du vote
Divergences politiques: comment gérer les conflits familiaux?
Mégadéduction: «Ce sera un sujet chaud au débat»
Rattrapage
Le Québec maintenant
Mégadéduction: «Ce sera un sujet chaud au débat»
Médias bannis à la Maison-Blanche: décision imminente du juge
Rattrapage
Chronique américaine
Médias bannis à la Maison-Blanche: décision imminente du juge
Les intérêts des jeunes sont-ils oubliés dans cette élection?
Rattrapage
Élections provinciales
Les intérêts des jeunes sont-ils oubliés dans cette élection?
Camp d'entrainement: des nouveaux pourraient-ils déloger des vétérans?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Camp d'entrainement: des nouveaux pourraient-ils déloger des vétérans?
«Certains textes reprenaient texto des analyses dans d'autres médias»
Rattrapage
Thélyson Orélien a plagié certaines publications
«Certains textes reprenaient texto des analyses dans d'autres médias»
Amnistie Internationale s'invite dans la campagne électorale
Rattrapage
L'éditorial de Nathalie Normandeau
Amnistie Internationale s'invite dans la campagne électorale
Sur quoi se base le compte «Balance ton Claude» pour repérer l'écriture IA?
Rattrapage
Accusation d'IA pour le livre C’était ça ou mourir
Sur quoi se base le compte «Balance ton Claude» pour repérer l'écriture IA?
Don historique de 20 M$ pour l'urgence psychiatrique de l'Hôpital Albert-Prévost
Rattrapage
Philanthropie
Don historique de 20 M$ pour l'urgence psychiatrique de l'Hôpital Albert-Prévost
Triomphe aux prix Polaris: «C'est vraiment l'année Angine de poitrine»
Rattrapage
Chronique culturelle
Triomphe aux prix Polaris: «C'est vraiment l'année Angine de poitrine»
La « Trump Avenue » rebaptisée à Ottawa
Rattrapage
Décision du conseil municipal
La « Trump Avenue » rebaptisée à Ottawa
Doigt humain retrouvé sur une piste cyclable à Trois-Rivières
Rattrapage
Enquête en cours sur le sujet
Doigt humain retrouvé sur une piste cyclable à Trois-Rivières