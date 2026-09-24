McDonald's: changement majeur de menu

Face à la popularité croissante des médicaments coupe-faim de type GLP-1 (Ozempic, Wegovy), la restauration rapide subit un virage important.

Avec des millions de consommateurs réduisant leurs dépenses de restaurants et leurs achats impulsifs, des géants comme McDonald's ajustent leur offre en intégrant de plus petites portions et des repas plus riches en protéines ou en fibres.

Cette tendance touche l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, confrontée à des pertes potentielles de plusieurs milliards.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, en discuter avec Gino Chouinard, jeudi au Québec maintenant.

Ensuite, Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, prend la parole pour discuter des bienfaits et des effets secondaires des médicaments utilisant la molécule GLP-1.