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Menace d'invasion militaire du Canada?

«On n'a jamais franchi une ligne rouge comme celle-là dans les relations»

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8:27

Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2026 12:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On n'a jamais franchi une ligne rouge comme celle-là dans les relations»
Lors d'une entrevue au New York Times, le premier ministre Mark Carney a évoqué avoir examiné la possibilité d'une invasion militaire américaine. / (AP Photo/Yuki Iwamura)

Le quotidien américain New York Time a révélé que le premier ministre canadien, Mark Carney, affirme avoir examiné la possibilité d'une invasion militaire du Canada par les États-Unis.

Comment doit-on interpréter ces affirmations?

Est-ce qu'une invasion d'envergure est probable?

Quels sont les enjeux de souveraineté territoriale pour le pays?

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP) et spécialiste des questions de sécurité militaire, répondre aux questions, jeudi à La commission.

«C'est une manière pour le Canada d'exprimer sa souveraineté et son désir de contrôler son territoire...»

Stéphane Roussel

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