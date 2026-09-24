Menace d'invasion militaire du Canada?

Le quotidien américain New York Time a révélé que le premier ministre canadien, Mark Carney, affirme avoir examiné la possibilité d'une invasion militaire du Canada par les États-Unis.

Comment doit-on interpréter ces affirmations?

Est-ce qu'une invasion d'envergure est probable?

Quels sont les enjeux de souveraineté territoriale pour le pays?

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP) et spécialiste des questions de sécurité militaire, répondre aux questions, jeudi à La commission.