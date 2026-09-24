La vie actuelle de Valérie Plante, ex-mairesse de Montréal, est bien différente de celle qu’elle avait il y a un an.

Après avoir quitté la politique municipale, Valérie Plante a pris le temps de se reposer, mais pas trop. Elle multiplie depuis les projets, dont un roman, une série documentaire et un important mandat à l’Université de Montréal.

S’ennuie-t-elle de la politique? Que pense-t-elle de l’état actuel de la ville?

Écoutez Valérie Plante, ex-mairesse de Montréal, parler de sa nouvelle vie au micro de Gino Chouinard, jeudi.