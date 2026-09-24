Les électeurs aux urnes

Le dernier débat de la campagne électorale a eu lieu mercredi à Radio-Canada et les chefs entrent maintenant dans la dernière étape.

L’analyste politique Jonathan Valois compare la campagne électorale à une partie de hockey, soulignant que les débats représentaient la deuxième période.

C’est maintenant l’heure du dernier tiers, soit la période où les candidats doivent faire sortir le vote.

Il reste seulement quelques jours avant la date du 5 octobre, moment où des millions de Québécois seront appelés aux urnes. Mais le vote par anticipation aura lieu dimanche et lundi prochain.

En 2022, 25 % des électeurs inscrits ont voté par anticipation.

Écoutez Jonathan Valois, analyste politique, analyser la campagne électorale au micro de Gino Chouinard, jeudi.