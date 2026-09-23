Élections provinciales

Alexane Drolet se penche sur la place des jeunes dans cette élection provinciale. Sont-ils oubliés par les partis politiques? Selon la chroniqueuse, pas nécessairement.

Elle rappelle que, contrairement à l'idée reçue, les priorités des jeunes ne diffèrent pas autant qu'on le pense de celles des générations plus vieilles. Une consultation effectuée auprès des 18-24 ans avant le lancement de la campagne révèle que la santé, le coût de la vie et le logement font partie de leurs priorités

Écoutez la chroniqueuse Alexane Drolet en discuter, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Toutefois, elle souligne que d'autres enjeux importants pour les nouvelles générations, tels que l'environnement et l'emploi dans le contexte de la montée de l'IA, sont moins abordés dans le cadre de cette élection.