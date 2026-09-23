Hautes attentes cette saison

Mario Langlois accueille deux nouveaux collaborateurs réguliers aux éditions du vendredi des Amateurs de sports, Éric Hoziel et Geveniève Tardif.

Cette dernière lance la discussion avec une affirmation choc: Martin St-Louis serait, selon elle, le meilleur entraîneur-chef de la LNH actuellement.

Êtes-vous d'accord avec cette affirmation?

Écoutez Éric Hoziel et Genevieve Tardif aborder le sujet, mercredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Le trio discute aussi de leurs passions respectives pour le sport, notamment le football, que Geneviève anime sur les ondes de RDS. Elle prédit d'ailleurs que les Saints de la Nouvelle-Orléans se tailleront une place en séries éliminatoires cette saison.