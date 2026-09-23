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Camp d'entraînement du CH

Florian Xhekaj et David Reinbacher pourraient-ils brouiller les cartes?

par 98.5

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16:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 septembre 2026 18:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Florian Xhekaj et David Reinbacher pourraient-ils brouiller les cartes?
Florian Xhekaj évolue au sein de l'équipe A du CH. / CP - Graham Hughes

Dans le cadre du lancement de la programmation sportive du 98,5 Sports, Mario Langlois anime cette édition devant public des Amateurs de sports au club de golf Parcours Du Cerf à Longueuil.

Pour l'occasion, Martin McGuire, Antoine Roussel et Jérémie Rainville sont réunis en début d'émission pour discuter du camp d'entraînement des Canadiens.

Quelles recrues pourraient percer l'alignement? Florian Xhekaj et David Reinbacher semblent avoir les meilleures chances jusqu'à présent.

Devant le filet, Martin St-Louis répétera-t-il l'expérience du trio de gardiens avec le grand club? Samuel Montembeault ne semble pas être prêt à laisser sa place facilement, lui qui connaît un bon camp.

Finalement, les intervenants se mouillent avec leurs prédictions sur le classement du Tricolore cette saison.

Écoutez l'animateur Mario Langlois en discuté avec Martin McGuire, Antoine Roussel et Jérémie Rainville, mercredi, aux Amateurs de sports.

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