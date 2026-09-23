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L'éditorial de Nathalie Normandeau

Amnistie Internationale s'invite dans la campagne électorale

par 98.5

0:00
9:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2026 16:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Amnistie Internationale s'invite dans la campagne électorale
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Nathalie Normandeau aborde la vive controverse qui secoue la campagne électorale à la suite d'un rapport d'Amnistie Internationale accusant le Parti québécois de porter atteinte aux droits de la psychiatre Marie-Ève Cotton.

Le candidat du PQ dans Jean-Talon, Pascal Paradis, dénonce ce qu'il qualifie de « tactique d'intimidation » de la part de l'organisation.

Par ailleurs, Nathalie s'interroge sur les véritables résultats de Santé Québec, qui affirme avoir résorbé son déficit et réduit certains délais d'attente. Elle rappelle que la réalité sur le terrain reste critique, notamment en raison du manque de préposés aux bénéficiaires et des milliers d'aînés en attente de places en CHSLD.

Écoutez la chroniqueuse politique, Nathalie Normandeau, analyser le conflit, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant

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