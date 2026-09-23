L'éditorial de Nathalie Normandeau

Nathalie Normandeau aborde la vive controverse qui secoue la campagne électorale à la suite d'un rapport d'Amnistie Internationale accusant le Parti québécois de porter atteinte aux droits de la psychiatre Marie-Ève Cotton.

Le candidat du PQ dans Jean-Talon, Pascal Paradis, dénonce ce qu'il qualifie de « tactique d'intimidation » de la part de l'organisation.

Par ailleurs, Nathalie s'interroge sur les véritables résultats de Santé Québec, qui affirme avoir résorbé son déficit et réduit certains délais d'attente. Elle rappelle que la réalité sur le terrain reste critique, notamment en raison du manque de préposés aux bénéficiaires et des milliers d'aînés en attente de places en CHSLD.

Écoutez la chroniqueuse politique, Nathalie Normandeau, analyser le conflit, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.