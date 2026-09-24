Invité par les concessionnaires automobiles

L'ancien président américain, Barack Obama, sera à Québec en novembre prochain pour une conférence organisée par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ).

Plus de 1000 participants seront présents lors de la discussion qui portera sur les meilleures pratiques des concessionnaires pour demeurer pertinents auprès des consommateurs québécois.

Écoutez Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, commenter la venue de Barack Obama, jeudi, à Lagacé le matin.