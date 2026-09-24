Avec Donald Trump à la Maison-Blanche

Lors d'un passage à New York, le premier ministre Mark Carney a confié au New York Times que le Canada s'est préparé au cours des derniers mois à l'éventualité — bien que très mince — d'une intervention ou d'une invasion militaire américaine.

Face à ce scénario hautement improbable, mais à très haut risque, les Forces armées canadiennes doivent nécessairement évaluer la menace.

Écoutez Éric Sauvé, vétéran des Forces armes canadiennes et président d'Innovigo, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon l'expert, cette préparation prend la forme de simulations et de jeux de guerre pour anticiper les pires scénarios. En cas de conflit, le Canada miserait sur une stratégie de guerre asymétrique.