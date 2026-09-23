Thélyson Orélien a plagié certaines publications

L'écrivain et romancier Thélyson Orélien aurait plagié de nombreux textes qu'il a publiés dans les médias québécois entre 2012 et 2014, révèle mercredi une nouvelle enquête de La Presse.

Cette nouvelle survient dans un contexte où l'auteur est soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger l'entièreté de son roman à succès C'était ça ou mourir. Les premières accusations sont venues du compte « Balance ton Claude » sur le réseau social X.

Écoutez l'auteur Bryan Perro ainsi que l'auteur et journaliste d'enquête Ulysse Bergeron faire le point sur le sujet mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.