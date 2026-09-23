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Le hockey des Canadiens

Camp d'entrainement: des nouveaux pourraient-ils déloger des vétérans?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2026 17:10

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Camp d'entrainement: des nouveaux pourraient-ils déloger des vétérans?
Martin McGuire / Cogeco Média

Le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal tire à sa fin et l'organisation devra faire des choix.

Si aucun joueur n'a été coupé, le groupe a été scindé en deux, laissant d'une part les joueurs de la Ligue nationale et quelques jeunes candidats qui poussent très fort pour se tailler une place, et ceux qui vraisemblablement, iront avec le Rocket de Laval.

Des nouveaux pourraient-ils déloger des vétérans?

Écoutez le chroniqueur Martin McGuire faire le point sur la situation au camp des Canadiens, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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